GameStopZing Back to School: i vostri videogiochi preferiti vi seguiranno a scuola

Con la promozione di GameStopZing chiamata Back to School Fortnite, Minecraft, Super Mario e tutti i vostri videogiochi preferiti vi seguiranno a scuola. Ma non solo, ci sono anche Dragon Ball e Pusheen.

In previsione della riapertura delle scuole a settembre, GameStopZing ha cominciato ad attrezzarsi con tutta una serie di prodotti in grado di coniugare il vostro hobby preferito con la necessità di tornare tra i banchi.

A questo indirizzo potrete trovare tutta una serie di interessanti collezioni dedicate ai vostri videogiochi preferiti. Così da poter condividere coi vostri compagni di scuola la vostra passione.

Partiamo col comodo taccuino GSZ 2020-2021. Un pratico e stiloso oggetto utile ad appuntare tutti gli impegni del prossimo, intenso, anno scolastico (oltre che la data di lancio di PS5 e quella di Halo Infinite). Ma non solo: al suo interno potete trovare oltre 25 coupon di sconto da utilizzare nei negozi GameStopZing o coi partner della catena.

Nel caso in cui siate dei fan dei battle royale lo zaino di Fortnite potrebbe fare al caso vostro. Disponibile in tante colorazioni diverse, lo zaino può essere abbinato ad un comodo astuccio o ad una bella sacca. A questo indirizzo potrete trovare tutti i modelli.





Un altro grande classico è Minecraft. In questo caso sul sito di GameStop.it si possono trovare zaini, diari e astucci grazie ai quali mostrare il vostro amore per il world builder di Microsoft. Super Mario è un altro grande classico. In attesa della versione LEGO del Nintendo Entertainment System si possono acquistare i diari, gli astucci e gli zaini dedicati alla mascotte di Nintendo e i suoi amici. Potete trovare tutto qui.





Non sono (solo) videogiochi: da GameStopZing è possibile trovare materiale scolastico dedicato anche alle serie più amate dai giovani. Iniziamo con Harry Potter. Presso i negozi GameStopZing e online sul sito ufficiale è possibile trovare degli oggetti marchiati col logo di Hogwarts, la celebre scuola di magia frequentata da Harry e i suoi amici. Ci sono zaini, diari, astucci busta e altri con una doppia cerniera tra i quali scegliere.

Interessante è anche il diario Comix dedicato a Stranger Things, l'amatissima serie di Netflix. Per le più piccole è stata pensata la sezione Pusheen. A questo indirizzo è possibile trovare lo zaino, l'astuccio ovale e quello busta doppia della serie Sirena.

I più combattivi, invece, vireranno sulle tante cose dedicate a Dragon Ball. Ci sono i diari, gli astucci col logo di Dragon Ball Z e anche uno spazioso zaino che riprende i colori della divisa di Goku e Crilin. Potete trovare tutto a questo indirizzo.

Un bel modo, quindi, per portare un po' di spensieratezza a scuola, così che il Back to school sia il più divertente e piacevole possibile.