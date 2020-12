GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 6 dicembre 2020

Il Natale si avvicina e, soprattutto in questo difficile 2020, ci meritiamo tutti un regalo. Grazie a GameStopZing possiamo renderci felici a un prezzo vantaggioso. La catena, infatti, ha creato un Calendario dell'Avvento ricco di offerte e sconti. Oggi, 6 dicembre, possiamo trovare vari giochi (anche recenti) a un prezzo incredibile, come Marvel's Avengers, DOOM Eternal e GRID.

Il gioco di Square Enix e Crystal Dynamic, Marvel's Avengers, è disponibile in versione PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo speciale di 37.98 euro. Parliamo di un gioco d'azione basato sul loot, che ci mette - ovviamente - nei panni degli Avengers (e di Ms. Marvel, giovane aggiunta): gli sviluppatori hanno inoltre già promesso un grande supporto al gioco, con la regolare aggiunta di nuovi eroi gratuiti. Potete acquistarlo a questo indirizzo.

Leggermente meno recente, ma non per questo meno interessante, DOOM Eternal è disponibile in sconto per il Calendario dell'Avvento di GameStopZing a soli 17.98 euro. Anche lo sparatutto è disponibile in versione PS4, Xbox One e PC. Affrontare le orde demoniache non è mai stato più divertente, soprattutto a un prezzo così vantaggioso. Potete trovarlo a questo indirizzo.

A questi si aggiungono anche Life is Strange 2 per PS4, Xbox One e PC a 14.98 euro (a questo indirizzo) e GRID per PS4 e Xbox One a 14.98 euro (a questo indirizzo).

C'è però anche spazio per il Pad Nacon Revolution Unlimited V3 per PS4 a soli 129.98 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo. Infine, vi ricordiamo che sono ancora disponibili alcune offerte del Calendario dell'Avvento del 5 dicembre, come quella di The Last of Us Part II.