GameStopZing: in sconto tanti poster 3D e Funko Pop! fino al 3 maggio

Da oggi 28 aprile 2021, potete trovare da GameStopZing due nuove offerte molto interessanti. Parliamo di una promo per i poster 3D, ora in offerta a -10% fino al 3 maggio 2021, e una promo per i Funko Pop! in vendita al -20%, fino al 2 maggio 2021.

Potete trovare tutte le offerte per i poster 3D a questo indirizzo. Se invece siete più interessati ai Funko Pop, allora dovete solo raggiungere questo indirizzo.

GameStop: gli sconti sui Poster 3D e sui Funko Pop!

Da GameStopZing potete trovare vari poster 3D legati al mondo delle serie TV, dei videogiochi e dell'animazione. Ad esempio, potete trovare un poster lenticolare 3D di Stranger Things. Se preferite il mondo Marvel, allora c'è per voi un poster 3D a tema Supereroi. Per gli amanti dei videogiochi, invece, c'è il bellissimo poster 3D dedicato a The Legend of Zelda, ma anche questo poster dedicato a Crash Bandicoot.

Se invece volete ampliare la vostra collezione di Funko Pop, allora potete trovare ben cinque statuine da GameStopZing a prezzo scontato. In sconto troverete Hulk con il suo costume degli Avengers tratto da Endgame, ma anche Captain Marvel con elmo. Se preferite invece il mondo DC, allora non dovete perdervi Wonder Woman nel costume di 1984. Per i videogiocatori c'è invece Bash di Fortnite. Infine, non perdetevi Rick in Purge Suit, da Rick & Morty.

Diteci, quale di queste offerte vi intriga di più?