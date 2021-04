State of Play, PS5: nuovo gioco indie di Devolver Digital annunciato allo show Sony?

Quest'oggi, 29 aprile 2021 alle 23:00 (ora italiana), andrà in onda il nuovo State of Play di Sony PlayStation. Lo show della compagnia giapponese è dedicato soprattutto a Ratchet & Clank Rift Apart, la nuova esclusiva PS5 in arrivo a inizio giugno. Ci sarà però spazio anche per un paio di giochi indie: uno di questi potrebbe essere il nuovo progetto di Devolver Digital e Decostructem.

Decostructem è il creatore di The Red Strings Club, un'esperienza narrativa in stile cyberpunk particolarmente apprezzata su Steam, con un 93% di recensioni positive, su un totale di 5.600 recensioni. Il team ha anche sviluppato, in passato, Gods will be watching, un'avventura punta e clicca semplificata legata ai temi della disperazione e del sacrificio. Entrambi i giochi sono stati pubblicati da Devolver Digital. Ora, il nuovo progetto del team è pronto per essere svelato e potrebbe avvenire allo State of Play di Sony PlayStation.

The Red String Club

Per ora non abbiamo una conferma definitiva, in quanto Devolver Digital e Decostructeam non hanno precisato che l'annuncio del gioco indie avverrà proprio allo State of Play. Si tratta di un ragionamento, quindi, ma i tempi coincidono perfettamente. Sia editore che sviluppatore affermano infatti che l'annuncio avverrà oggi, 29 aprile 2021. Non sappiamo inoltre di cosa si tratti: secondo Devolver, parliamo non di un singolo gioco, ma di un insieme di piccoli giochi. "Roba buona, roba profonda": questa è l'unica descrizione offerta dall'editore.

Per ora, siamo certi che lo State of Play mostrerà l'esclusiva PS5 di Insomniac Game. Per sapere se uno degli indie sarà proprio quello di Devolver Digital dobbiamo solo attendere.

Ecco infine la nostra anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart: chi è Rivet e i dettagli del gameplay trailer.