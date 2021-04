Outer Wilds, un misterioso DLC intitolato Echoes of the Eye trapela online

Outer Wilds sembra stia per ricevere un nuovo DLC misterioso, intitolato Echoes of the Eye e comparso in queste ore nel database di Steam ma ancora senza un annuncio ufficiale al riguardo.

Il gioco è uscito nel 2019 e non ha ricevuto espansioni da allora, anche perché le sue particolari storia e struttura non sembravano aver bisogno di ulteriori aggiunte, essendo il gioco un complesso molto ben progettato e autoconclusivo, ma un'aggiunta a un titolo di questo calibro sarebbe comunque ben accetta.

Echoes of the Eye potrebbe dunque essere una sorta di espansione per Outer Wilds, con ulteriori informazioni che potrebbero arrivare nel prossimo periodo, visto che il titolo è già presente nel database di Steam, come riportato da SteamDB. A dare una sorta di conferma a questa faccenda è intervenuta la stessa Annapurna Interactive, publisher del gioco.

In risposta al tweet che riportava la scoperta, ha infatti semplicemente pubblicato l'icona di un singolo occhio, come a riferirsi allo strano titolo del DLC. Il tweet è ovviamente enigmatico ma sembra essere tutt'altro che una smentita, con molti che la considerano proprio una conferma definitiva del prossimo arrivo del DLC.



Resta da capire come questo possa inserirsi nella complessa struttura a loop temporali e progressivi di Outer Wilds, se sia un'espansione successiva alla storia, una sorta di prequel o un allargamento "orizzontale" delle possibilità di esplorazione offerte al giocatore.

Outer Wilds, sviluppato da Mobius Games, è stata una notevole rivelazione, considerato attualmente uno dei migliori titoli indie visti da diversi anni a questa parte. Ha vinto ai BAFTA Awards dopo aver conquistato l'IGF 2015.