Outer Wilds vince i BAFTA Awards, tre premi per Disco Elysium

I BAFTA Awards 2020 hanno premiato come miglior gioco dell'anno scorso l'eccellente Outer Wilds, uno dei grandi capolavori del 2020, che ricevuto anche il premio per il miglior game design e per la nuova proprietà intellettuale più originale.

Molti i riconoscimenti anche per un altro titolo indie eccellente come Disco Elysium, che si è portato a casa ben tre premi: Debut Game, Music e Narrative. In generale i BAFTA, assegnati dalla British Academy, sono premi molto più ricercati di altri come i TGA americani, generalmente molto più attenti alle logiche commerciali dell'industria. Per questo qui vengono messi sullo stesso piano e giudicati per le loro qualità intrinseche, e non per il loro livello produttivo o per la risposta del pubblico, titoli tripla A e indie.

Così troviamo premi assegnati a giochi ignorati altrove come Kind Words o Ape Out.