Gears of War Collection per Xbox e PC in realtà non esiste, secondo Jez Corden

Secondo Jez Corden, giornalista di Windows Insider, la Gears of War Collection non solo non sarà presente all'Xbox & Bethesda Showcase di domani, ma addirittura non esiste affatto.

Rispondendo a un utente su Twitter, che chiedeva delucidazioni riguardo a un post di Idle Sloth (secondo cui Corden aveva affermato che la raccolta non verrà presentata dell'evento di Microsoft di domani), il giornalista ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, dichiarando che a suo avviso non esiste alcuna Gears of War Collection.

Insomma, Corden, che come sappiamo ha più di una fonte all'interno degli Xbox Studios, non ha sentito nessuna voce di corridoio che confermi l'esistenza di una raccolta con i giochi della serie Gears of War.

L'indiscrezione era stata lanciata il mese scorso da Nick Baker, secondo cui la Gears of War Collection sarebbe uscita già durante il corso del 2022. Non è la prima volta che i due sono in disaccordo, visto hanno opinioni contrastanti anche sull'esclusività per console Xbox del gioco di Indiana Jones di MachineGames.

Inutile comunque arrovellarsi troppo su chi dei due ha ragione, dato che tra poche ore scopriremo la verità: l'appuntamento con l'Xbox & Bethesda Showcase è fissato alle 19:00 di domani, domenica 12 giugno.