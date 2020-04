Gears Tactics è il gioco più venduto su Steam, parte bene l'esperimento di Microsoft

Gears Tactics risulta essere il gioco più venduto su Steam, almeno nelle ore scorse e per quanto riguarda la sezione americana del digital delivery Valve, a dimostrazione di come il particolare esperimento strategico da parte di The Coalition e Splash Damage abbia funzionato.

Il gioco dalle nostre parti risulta secondo in classifica tra i titoli più venduti di Steam, visto al primo resiste Alien: Isolation protagonista dell'ottimo sconto che ha portato il prezzo a 1,85 euro. In ogni caso, il risultato raggiunto da Gears Tactics è comunque interessante sotto diversi aspetti.

Prima di tutto, perché si tratta di una digressione netta rispetto alle tradizioni della serie: invece di essere uno sparatutto in terza persona, Gears Tactics è uno strategico sullo stile di XCOM, un cambio di prospettiva alquanto rischioso per una serie radicata come questa e si tratta peraltro di un genere in cui né Splash Damage né The Coalition avevano esperienza.

L'altra questione riguarda la distribuzione: nel suo tipico approccio allargato a comprendere diverse soluzioni, Microsoft ha distribuito Gears Tactics in contemporanea sia su Windows Store che su Steam. Il gioco è inoltre disponibile dal day one su Xbox Game Pass per PC, cosa che, come sempre, si sospetta possa nuocere fortemente al successo economico in termini di vendite standard.

A quanto pare, la sua presenza nel catalogo del Game Pass non ha comunque frenato più di tanto le vendite su Steam nonostante il prezzo di 60 dollari. Si tratta di una dinamica già vista in passato anche al lancio di Halo: The Master Chief Collection e dei suoi vari capitoli, che sembra dunque confermare la validità dell'apertura contemporanea a Steam e il fatto che Xbox Game Pass non limiti necessariamente le vendite standard dei giochi. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Gears Tactics da parte di Francesco Serino.