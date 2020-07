Ghost of Tsushima male nei voti di Edge, buoni Desperados 3 e Valorant

Vediamo i voti dei giochi recensiti, tra i quali una mezza bocciatura di Ghost of Tsushima, nel numero di Edge di settembre 2020 la più prestigiosa rivista di videogiochi ancora sul mercato, che spesso ha fatto discutere grazie ai suoi giudizi in controtendenza, alla sua autonomia critica e all'accuratezza delle sue analisi.

Come dicevamo, ai redattori inglesi non è piaciuto moltissimo Ghost of Tsushima, che ha portato a casa soltanto un 6, per via dei suoi problemi strutturali e di alcune questioni relative al gameplay. Bene invece Desperados 3 e Valorant, entrambi premiati con un 8, così come Creaks di Amanita Design e Monster Train. I peggiori del mese sono comunque Disintegration e Little Orpheus, entrambi bocciati con un 5. Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco delle recensioni del nuovo numero di Edge, con i relativi voti.