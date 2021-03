Ghost of Tsushima, Sucker Punch non pensava che i caricamenti veloci fossero così apprezzati

In una recente intervista, il co-fondatore di Sucker Punch Brian Fleming ha parlato di Ghost of Tsushima e delle sfide che il team di è trovato ad affrontare nel crearlo. Raccontando di come siano arrivati ad ottenere i velocissimi tempi di caricamento che il gioco mostra, Fleming ha anche confessato che il team è rimasto sorpreso dalle reazioni che hanno avuto i giocatori sperimentando tutta questa velocità.

Sucker Punch, per ottenere questi risultati, da una parte ha lavorato sulla creazione di uno stile grafico molto pulito e intelligente, nel quale il team artistico ha "capito quali erano le basi del gioco in modo da non doverle ricaricare ogni volta". Una cosa che, unita ad una buona organizzazione dei dati, ha dato i risultati apprezzati da tutti.

Basta leggere la nostra recensione di Ghost of Tsushima per capirlo.

Il team di sviluppo, però, inizialmente dava per scontate queste cose ed è rimasto scioccato dai commenti entusiasti che sono immediatamente comparsi in rete in seguito alla pubblicazione di Ghost of Tsushima. "Viviamo un un mondo nel quale i videogiochi hanno funzionato in questo modo per anni," ha detto Fleming. "Così che, quando siamo usciti, tutte le notizie erano più sulla velocità dei caricamenti [che sul gioco stesso]. Era una cosa che noi davamo per scontata e non credevamo fosse questo grande cambiamento."

Il lavoro svolto da Sucker Punch, oltretutto, potrebbe essere solo l'inizio e in futuro, anche grazie agli SSD, questi tempi di caricamento potrebbero essere realmente alla base di ogni progetto.