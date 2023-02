Ghost Ship Publishing è il nuovo editore di videogiochi nato dal successo di Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic è stato un enorme successo e continua a esserlo, tanto che lo studio di sviluppo Ghost Ship Games ha fondato una nuova etichetta editoriale, Ghost Ship Publishing, che ha come obiettivo principale quello di sostenere gli studi di sviluppo danesi.

La decisione di diventare editore è arrivata dopo l'acquisizione da parte di Embracer Group, che non è nuova a iniziative simili, ossia a creare delle sotto etichette di publishing dagli studi acquisiti.

Søren Lundgaard, CEO di Ghost Ship Games, ha detto del lancio di Ghost Ship Publishing: "Diventare un editore è un modo per noi di restituire un po' all'industria quello che ci ha dato e di aiutare la scena danese e altri piccoli sviluppatori come noi a risollevarsi. Il nostro obiettivo è di assistere gli altri sviluppatori con finanziamenti e competenze di marketing, aiutandoli allo stesso tempo a creare una solida attività. Fondare un marchio editoriale è per noi un progetto appassionato e siamo molto entusiasti di renderlo realtà".

Mikkel Martin Pedersen, il CCO di Ghost Ship Games ha continuato dicendo: "Avviare un'etichetta editoriale è un passaggio naturale per Ghost Ship. Amiamo i videogiochi e il successo di Deep Rock Galactic ci ha permesso di aiutare gli altri sviluppatori a creare i loro. Non vediamo l'ora di iniziare."

Per ora non si conosce il nome del primo titolo, o dei primi, che saranno gestiti da Ghost Ship Publishing. Vi sapremo ridire in futuro.