Giochi PS4: 13 Sentinels: Aegis Rim e i titoli della settimana del 21 settembre 2020

La settimana del 21 settembre 2020 è ufficialmente cominciata: vediamo dunque i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni, come ogni lunedì che si rispetti. Vi saranno non poche occasioni per mettere mano al proprio portafoglio.

Si comincerà subito domani 22 settembre 2020, giorno di lancio di 13 Sentinels: Aegis Rim. La recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim in verità è già disponibile sulle nostre pagine, a cura di Alessandra Borgonovo. Ecco parte del suo commento finale: "13 Sentinels: Aegis Rim è un gioco meraviglioso da vedere, intrigante da scoprire e divertente da giocare quando si tratta di scendere in battaglia. Dopo anni di silenzio, Vanillaware torna con un centro quasi perfetto, sporcato solo da un'occasionale mancanza di chiarezza su come far procedere la storia e una ripetitività che, per quanto stimolanti possano essere, alla lunga si fa sentire durante i combattimenti".

Il 25 settembre 2020 debutterà su PlayStation 4 Mafia: Definitive Edition, ma sulle nostre pagine potete già leggere l'anteprima del remake. "Mafia: Definitive Edition è il remake del primo capitolo della serie Mafia. Scala i ranghi di una famiglia mafiosa nell'era del proibizionismo in quest'avventura ricreata da zero. Dopo un incontro accidentale con la mafia, il tassista Tommy Angelo si ritrova proiettato suo malgrado nel mondo del crimine organizzato. Nonostante le remore a restare coinvolto con la famiglia Salieri, ben presto si rende conto che la tentazione è troppo forte per resistere".

Ed ecco infine un pratico elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 nella settimana del 21 settembre 2020, ordinati per data di lancio. Ne acquisterete qualcuno in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.