Giochi PS4: Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (settimana 17 febbraio 2020)

Una nuova settimana comincia, dato che oggi è lunedì 17 febbraio 2020. E noi come sempre vogliamo offrirvi un piccolo articolo in cui esaminiamo nel dettaglio tutti i giochi in uscita su PS4 nei prossimi sette giorni... se non fosse che da tenere d'occhio c'è fondamentalmente un solo titolo.

Beh, sarà anche un titolo: ma è doppio; e poi, che giochi! Parliamo naturalmente del Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, che sarà disponibile su PlayStation 4 a partire da domani, martedì 18 febbraio 2020. Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle è una raccolta che comprende il primo Bayonetta e Vanquish per il decimo anniversario dal lancio originale, proposti in versione rimasterizzata a 4K e 60 frame al secondo: mica male, per le console di attuale generazione.

Vi ricordiamo che per l'occasione abbiamo creato un evento a Milano per festeggiare tutti assieme il lancio del titolo: sarà un piacere ritrovarsi tutti insieme. Parteciperete? E acquisterete il Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle? Fatecelo sapere nei commenti!