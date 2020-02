Rainbow Six: Siege, Ubisoft presenta la Fase 3 del suo progetto sulla sostenibilità dell'eSport

Rainbow Six: Siege è al centro di un programma di Ubisoft relativo alla sostenibilità dell'esperienza eSport che è arrivato alla Fase 3 , la quale è stata arricchita progressivamente dalle conquiste ottenute nel corso della Fase 1 e della Fase 2 del Programma pilota, l'iniziativa test di condivisione dei ricavi introdotta per la prima volta nel 2018. Ubisoft ha dunque presentato al Six Invitational 2020 la Fase 3, che punta a garantire un ambiente maturo e virtuoso per le organizzazioni partner impegnate nel panorama eSport professionale di Rainbow Six, oltre che un ambiente solidale per le squadre, i giocatori e i talenti. In particolare, il programma della Fase 3 prevede le seguenti azioni :

L'idea alla base della fase 3 è dunque di fornire un approccio chiaro, virtuoso e strutturato per il supporto del panorama eSport professionale. Il programma dovrebbe ridefinire ciò che significa essere una squadra "Pro" in Rainbow Six Siege attraverso i più elevati standard del settore.



La Fase 3 implementa un approfondito processo di selezione qualitativa, che coinvolge terze parti per garantire una fase di valutazione sempre equa e neutrale. Per poter partecipare, le organizzazioni devono soddisfare il requisito minimo di avere un roster di professionisti di Rainbow Six Siege che compete a livello regionale e partecipa a un programma nazionale. Per determinare come le organizzazioni saranno suddivise nei 3 Tier, le domande di partecipazione presentate dalle organizzazioni saranno valutate da terze parti.



Le organizzazioni selezionate per partecipare alla Fase 3 saranno successivamente valutate ogni tre mesi e confrontate con altre organizzazioni nel proprio Tier in base a una serie di criteri, quali il numero di spettatori, il supporto fornito ai propri giocatori, le entrate derivanti dalle vendite di oggetti di gioco e così via. Le organizzazioni potranno essere promosse o declassate da un Tier a un altro al termine dell'anno. Tier e posizioni determineranno la quota di condivisione dei ricavi di ciascuna organizzazione.



Complessivamente, il 30% dei ricavi netti per gli articoli selezionati verrà ridistribuito alle organizzazioni della Fase 3: