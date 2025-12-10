Il gioco misterioso dei The Game Awards non è Divinity: Original Sin 3, a quanto pare: il director of publishing di Larian Studios, Michael Douse, ha spiegato che il nuovo capitolo al momento non rientra nei piani del team.

"Al momento non ci sono piani per Divinity: Original Sin 3, ma quando saremo pronti a mostrare ciò a cui abbiamo lavorato, lo faremo", ha scritto Douse in risposta a un utente che gli chiedeva conto del teaser dei TGA 2025 e del trademark che sembrava rivelarne la natura.

Naturalmente la scelta delle parole usate dal responsabile di Larian è molto importante, perché i due episodi di Original Sin pubblicati finora fanno parte della serie Divinity, ma non è detto che un prossimo capitolo del franchise utilizzerà la medesima nomenclatura.

Del resto, le somiglianze fra una delle immagini del trademark appena depositato in Europa e la statua mostrata da Geoff Keighley sono palesi e lasciano ben poco spazio ai dubbi: domani notte scopriremo come stanno le cose.