Il gioco misterioso dei The Game Awards non è Divinity: Original Sin 3?

Stando alle parole di Michael Douse, director of publishing presso Larian Studios, il gioco misterioso dei The Game Awards non è Divinity: Original Sin 3.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/12/2025
I personaggi di Divinity: Original Sin 2

Il gioco misterioso dei The Game Awards non è Divinity: Original Sin 3, a quanto pare: il director of publishing di Larian Studios, Michael Douse, ha spiegato che il nuovo capitolo al momento non rientra nei piani del team.

"Al momento non ci sono piani per Divinity: Original Sin 3, ma quando saremo pronti a mostrare ciò a cui abbiamo lavorato, lo faremo", ha scritto Douse in risposta a un utente che gli chiedeva conto del teaser dei TGA 2025 e del trademark che sembrava rivelarne la natura.

Naturalmente la scelta delle parole usate dal responsabile di Larian è molto importante, perché i due episodi di Original Sin pubblicati finora fanno parte della serie Divinity, ma non è detto che un prossimo capitolo del franchise utilizzerà la medesima nomenclatura.

Il gioco misterioso legato alla statua dei The Game Awards è stato rivelato? Il gioco misterioso legato alla statua dei The Game Awards è stato rivelato?

Del resto, le somiglianze fra una delle immagini del trademark appena depositato in Europa e la statua mostrata da Geoff Keighley sono palesi e lasciano ben poco spazio ai dubbi: domani notte scopriremo come stanno le cose.

Original Sin 2 su PS5 e Xbox Series X|S sembra invece confermato

Contestualmente alla smentita, Douse ha fornito anche una conferma: la Definitive Edition di Divinity: Original Sin 2 per PS5 e Xbox Series X|S esiste, solo che Larian Studios non voleva ancora annunciarla, riservando il reveal probabilmente per i The Game Awards.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Nel corso dell'evento assisteremo semplicemente a un trailer della nuova edizione del gioco o ci sarà uno shadow drop? Anche questo lo scopriremo domani notte, in diretta qui su Multiplayer.it.

#Rumor #The Game Awards
