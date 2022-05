Gli sviluppatori di Little Nightmares preannunciano un nuovo gioco con un teaser

Tarsier Studios, il team di sviluppo svedese responsabile della serie Little Nightmares, ha praticamente preannunciato il nuovo gioco attraverso un inquietante video teaser pubblicato attraverso Twitter, che ancora non mostra praticamente nulla ma sembra proprio riferirsi al nuovo progetto che verrà presto annunciato.

"Siamo stati impegnati", c'è scritto nel messaggio, con sotto una breve animazione che sembra mostrare alcuni elementi di una storia o di scenari che potrebbero far parte del nuovo gioco. Nel volgere di pochi secondi si vedono una sorta di struttura in legno, una strada fortemente illuminata con un'auto investita dalla luce e poi una silhouette complessa e alquanto inquietante.



I suoni che accompagnano la breve introduzione non lasciano presagire nulla di tranquillo, a quanto pare, cosa che suggerisce il fatto che anche il nuovo gioco di Tarsier Studios tenda verso l'horror, così come abbiamo visto con le esperienze precedenti. Ricordiamo che il team è responsabile di Little Nightmares e Little Nightmares II, entrambi giochi con elementi adventure e caratterizzati da atmosfere di grande impatto, a metà tra la fiaba oscura e l'horror vero e proprio, con uno stile grottesco.

Non sappiamo nient'altro per il momento: considerando la tempistica di questo teaser, è possibile che l'annuncio con presentazione del nuovo gioco di Tarsier avvenga nel prossimo periodo, all'interno della Summer Game Fest, all'Xbox & Bethesda Showcase, il PC Gaming Show o durante la Gamescom, ma potrebbero esserci altri eventi papabili.