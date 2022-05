Xbox Game Pass: non c'è nessun esodo di massa per colpa di Starfield, stando a un insider

L'insider Timdog ha scritto in un tweet che non è in corso nessun esodo di massa degli utenti dall'Xbox Game Pass in seguito all'annuncio del rinvio di Starfield e Redfall. La sua affermazione è arrivata in risposta a un utente che prendeva alcuni messaggi su Twitter contro il servizio come dimostrazione del crollo dello stesso, ma a quanto pare si tratta di casi isolati, visto che secondo lui il servizio è ancora molto forte e il 12 giugno, giorno dell'Xbox & Bethesda Showcase, diventerà anche migliore.

Timdog ha poi ammesso che il rinvio dei giochi è stato un danno per il Game Pass, ma non quanto alcuni appassionati di console war vorrebbero far credere. Del resto agli abbonati non mancano giochi e le uscite mensili sono ancora molte.

Comunque sia è particolare questo accanimento rabbioso contro un servizio che, oltretutto, come spiegato da Mike Rose di No More Robots, fa solo bene agli sviluppatori indipendenti che riescono a farci entrare i loro giochi.

[Errata corrige] Avevamo confuso l'account di Timdog con quello di Tim Schafer, il capo di Double Fine. Fortunatamente il fuoco ha lavato tale onta e ora un bot ha preso il posto del newser colpevole.