God of War è disponibile su Instant Gaming a prezzo scontato per Steam

God of War è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 14.99€, rispetto al prezzo originale di 50€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 18.29€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Immergiti in un'avventura coinvolgente che combina un'intensa azione con un'ampia narrazione emotiva. God of War per PC ripropone la celebre esperienza del 2018, con Kratos e suo figlio Atreus che affrontano divinità e mostri della mitologia norrena. Esplora luoghi mozzafiato, risolvi enigmi complessi e personalizza le abilità di Kratos per adattarle al tuo stile di gioco.