Godus è stato lanciato in Giappone e Corea del Sud, dopo anni di silenzio

Dopo anni di silenzio, 22cans ha tirato fuori Godus dal congelatore e lo ha lanciato in Giappone e in Corea del Sud su Google Play, quindi solo per sistemi Android. Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare, visto che le altre versioni sono state sostanzialmente abbandonate a loro stesse, in particolare quella PC, da anni bloccata in Accesso Anticipato su Steam.

Nemmeno a dirlo, molti fan hanno fatto subito notare la cosa sotto al video dell'annuncio, sottolineando anche come lo stesso mostri il gioco girare su un'iPad e non su di un apparecchio Android. C'è da dire che il filmato non è nuovo, ma vecchio di cinque anni e riadattato per l'annuncio.

Evidentemente 22cans non se la deve passare bene dal punto di vista finanziario se è stata costretta a fare una simile mossa, cercando di sopravvivere puntando sul gioco che di fatto l'ha rovinata, sia economicamente, sia a livello di reputazione. È un vero peccato vedere lo studio di Molyneux impantanato in questo modo, impossibilitato a lavorare su nuove idee di più ampio respiro.

Se volete saperne di più su tutta la faccenda, leggete un nostro vecchio speciale dedicato: Non Godus più