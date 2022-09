GoldenEye 007 Remaster era previsto per il 2015

GoldenEye 007 Remaster doveva uscire anni fa. Nel 2015, per la precisione, come svelato da Craig Duncan, il capo di Rare Studios, ai microfoni della testata VGC. L'obiettivo era quello di usarlo per celebrare i trent'anni di Rare, inserendolo nella raccolta Rare Replay. Purtroppo non se ne fece nulla a causa delle difficoltà causate dalla licenza, a quanto pare complessissima da gestire.

Duncan: "A essere onesti, ci è voluto più di quanto volessi. Abbiamo provato ad averlo per la Rare Replay del 2015, nel trentesimo anniversario di Rare. Come potete immaginare, quando sono coinvolte licenze e giochi pubblicati le cose si fanno complesse. [...]Ci furono molte conversazioni, molte conversazioni con i nostri amici di Nintendo, con la gente di MGM, con la gente di Xbox e abbiamo continuato a parlare fino a farlo diventare realtà. Ce l'abbiamo fatta e io ne sono fiero."

Il ritorno di GoldenEye 007 è stato annunciato prima in un Direct, con la versione Nintendo 64 che sarà aggiunta al catalogo dei titoli dell'abbonamento Nintendo Switch Online, quindi da Microsoft, che lancerà un'edizione rimasterizzata su Xbox, Xbox Game Pass compreso, con supporto per il 4K e gli obiettivi. Purtroppo non c'è ancora una data di lancio precisa, ma immaginiamo che non manchi molto.