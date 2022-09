ViewSonic Elite XG321UG: la recensione del monitor da gioco 4K Mini LED da non sottovalutare

Torniamo a parlare di monitor con tecnologia Mini LED che, nati per mitigare i problemi degli schermi con retroilluminazione LED, mettono in campo luminosità e neri superiori, ma sono comunque soggetti a compromessi importanti. Non è un caso che molti preferiscano puntare ai monitor da gioco OLED o agli schermi Micro LED. Ma per il momento i primi sono in arrivo solo in formato panoramico o di grandi dimensioni mentre i secondi sono giganteschi e hanno prezzi inavvicinabili per l'utente comune. Non possiamo quindi far altro che concentrarci, parlando di monitor da gioco attualmente in circolazione, sui Mini LED, che troviamo anche a bordo del ViewSonic Elite XG321UG, un monitor 4K con 32 pollici di diagonale e 144 Hz di refresh che mette in campo copertura del colore elevata, 1400 nit di luminanza di picco con certificazione G-Sync Ultimate, ma c'è anche la compatibilità con la tecnologia FreeSync, e modulo NVIDIA Latency Analyzer per rilevare i tempi di risposta del sistema con precisione assoluta.

Caratteristiche hardware Il frontale del monitor ViewSonic Elite XG321UG si fa notare per la base sottile e minimale Il monitor IPS 4K da 32 pollici ViewSonic Elite XG321UG, lo abbiamo già detto, nasce per offrire un maggior contrasto e una maggiore uniformità rispetto agli schermi IPS dotati della classica retroilluminazione LED. Ed è proprio questa la funzione dei Mini LED da 1152 zone che garantiscono 400 nit di luminanza tipica, su carta non molto elevata ma all'atto pratico più vicina ai 500 nit e quindi robusta, oltre a una luminanza massima decisamente alta. Il valore di picco minimo, infatti, sale a 1400 nit che valgono la certificazione VESA DisplayHDR 1400. Inoltre l'arsenale dello schermo ViewSonic Elite non ci fa mancare una copertura del colore elevata, con il 98% di copertura dichiarata della gamma DCI-P3, e modulo G-Sync con NVIDIA Latency Analyzer per rilevare e mostrare a schermo la latenza effettiva del sistema. Tutto questo, però, ha un prezzo elevato. Stiamo parlando di un monitor da ben 2500 dollari, che offre qualcosa in più rispetto a modelli simili, a partire dal modulo NVIDIA per arrivare a un contrasto dinamico che come vedremo è decisamente efficace, ma finisce anche per costare parecchio. Ed è un elemento da non trascurare considerata la tecnologia su cui si basa che è destinata a sparire nel giro di pochi anni. A spiccare sul retro del ViewSonic Elite XG321UG è l'elegante sostegno ai lati del quale si intravedono i due altoparlanti integrati Detto questo, la retroilluminazione Mini LED è senza in dubbio in grado di restituire un'immagine uniforme oltre che più luminosa e vivace, garantendo uno stacco netto rispetto ai classici IPS da meno di mille euro. Ed è valorizzata da tecnologie che migliorano ulteriormente la resa dei neri, come Black Boost e SDR Variable BackLighting, e di opzioni di taratura del colore con regolazione a sei assi, modalità sRGB e modalità sRGB YCbCr attivabile e disattivabile in modo specifico per gli ingressi HDMI o per quello DisplayPort. Il tutto tramite un comodo stick posto sotto la cornice inferiore che, affiancato da un tasto per il menù rapido e da un tasto di accensione dedicato, consente di mettere mano a profili preimpostati o personalizzati, alle impostazioni del modulo NVIDIA Latency Analyzer, ai mirini, al risparmio energetico e al sistema audio a due altoparlanti da 5 W, privo di woofer ma su carta sufficientemente potente da poter garantire un buon volume. Dal punto di vista delle opzioni, in sostanza, non manca nulla e lo stesso si può dire della connettività che comprende tre porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, tre porte USB-A 3.2, un'ovvia porta USB upstream per far funzionare le precedenti e l'immancabile jack audio da 3.5 millimetro. Le porte, lo abbiamo scritto, sono di tipo HDMI 2.0 e non consentono quindi di sfruttare i 144 Hz del monitor, ma sono comunque sufficienti per il 4K a 120 Hz e quindi per sfruttare a fondo le console di ultima generazione. Si nota, invece, la mancanza di una porta USB-C, non certo essenziale, ma senza dubbio benvenuta, soprattutto in un monitor di questo livello e prezzo. Non mancano, invece, gli extra tra il supporto per le cuffie con meccanismo a scomparsa sulla sinistra e l'illuminazione RGB esagonale che circonda l'attacco del sostegno e la cornice inferiore, con cinque led per lato che fungono anche da illuminazione ambientale. La connettività del ViewSonic Elite XG321UG non manca di nulla di essenziale, ma non c'è una porta USB-C e le porte HDMI sono di tipo 2.0 Scheda tecnica ViewSonic Elite XG321UG 32" Diagonale: 32 pollici, piatto

32 pollici, piatto Pannello: IPS con retroilluminazione Mini LED

IPS con retroilluminazione Mini LED Risoluzione: 4K 16:9 (3840 x 2160)

4K 16:9 (3840 x 2160) Refresh rate: fino a 144 Hz

fino a 144 Hz Tempo di risposta: 1 ms GtG / 1 ms MPRT (overdrive max)

1 ms GtG / 1 ms MPRT (overdrive max) Colori: 10-bit (1.07 miliardi di colori) a 120 Hz / 8-bit (16.7 milioni di colori) a 144 Hz

10-bit (1.07 miliardi di colori) a 120 Hz / 8-bit (16.7 milioni di colori) a 144 Hz Gamut: copertura DCI-P3 98% / copertura Adobe RGB 99% / copertura sRGB 100 % (con ampiezza 160%)

copertura DCI-P3 98% / copertura Adobe RGB 99% / copertura sRGB 100 % (con ampiezza 160%) Contrasto: 1000:1 nativo

1000:1 nativo Tecnologie gaming: Adaptive Sync compatibile FreeSync / G-Sync Ultimate

Adaptive Sync compatibile FreeSync / G-Sync Ultimate Luminanza: 400 nit tipica, 1400 nit di picco

400 nit tipica, 1400 nit di picco HDR: VESA DisplayHDR 1400

VESA DisplayHDR 1400 Connettività: 3x HDMI 2.0 (4K a 120 Hz) 1x DisplayPort 1.4 (4K a 144 Hz) 3x USB-A 3.2 1x USB-B (Upstream) 1x jack audio cuffia

Audio: 2x tweeter da 5 W

2x tweeter da 5 W Retroilluminazione: quattro strisce LED RGB sul retro

quattro strisce LED RGB sul retro Supporto VESA: 100 x 100 mm

100 x 100 mm Ergonomia: inclinazione -5˚ +20˚ rotazione -25˚ +25˚ regolazione altezza 120 mm

Dimensioni: 726 x 432 x 93 mm (con sostegno)

726 x 432 x 93 mm (con sostegno) Peso: 10.8 kg (con sostegno) - 7.8 kg (solo pannello)

10.8 kg (con sostegno) - 7.8 kg (solo pannello) Prezzo consigliato: 3.290$

Design Al netto di qualche piccola sbavatura, il monitor ViewSonic Elite XG321UG è robusto ed elegante Nero e massiccio, il ViewSonic Elite XG321UG non ha bisogno di viti per il montaggio, eccetto quella a farfalla già alloggiata dove necessario, e ha come peculiarità principale un sostegno curvo, leggero ed elegante che slancia il monitor, lasciando tra l'altro un sacco di spazio per la gestione dei cavi, nonostante lo spessore non indifferente dello chassis. Ed è sottile anche la base d'appoggio in metallo che risulta tutto sommato leggera in relazione a un pannello di queste dimensioni, ma garantisce comunque un'ottima stabilità e un'ampia superficie d'appoggio a forma di T. Non presenta problemi, in sostanza, nell'atto di orientare un pannello che gode di una buona rotazione orizzontale, di un'inclinazione discreta e di 12 centimetri di corsa verticale, mancando solo della non certo essenziale ma sempre benvenuta rotazione verticale. Si nota qualche piccola imprecisione nelle plastiche che alloggiano il pannello, ma si tratta comunque di materiali di buona qualità per uno schermo senza dubbio robusto che combina efficacemente dettagli da gaming con un look complessivamente elegante. Non cerca infatti di strafare, limitandosi sul frontale alle classiche tre cornici superiori ultrasottili abbinate all'altrettanto classica cornice inferiore spessa e ruvida lungo la quale troviamo la scritta Elite in argento e il sensore per la rilevazione della luminosità ambientale. Formula classica, insomma, compreso l'esagono RGB che circonda l'aggancio del sostegno. Il sostegno curvo contribuisce a slanciare la silhouette del ViewSonic Elite XG321UG Ma nella dotazione dello schermo ViewSonic qualcosa in più rispetto alla media dei monitor c'è. Sotto la cornice, ai lati dei controlli che includono uno stick per la navigazione piuttosto preciso e un comodo tasto rapido per richiamare i menù, ci sono dieci LED RGB, divisi in due gruppi da cinque, che illuminano la superficie d'appoggio fungendo da luce ambientale discretamente efficace. Ed è elegante e comodo, infine, il sottile ma robusto sostegno per le cuffie che, dotato di meccanismo di rotazione, può essere nascosto dietro al monitor con un gesto.

Prestazioni Il ViewSonic Elite XG321UG gode di fedeltà del colore elevata e di un ottimo contrasto in relazione alla tecnologia impiegata La gamma vicina ai valori dichiarati è subito evidente ed è uno dei pezzi forti di un monitor che esprime colori fedeli e vivaci senza scivolare nell'eccessiva saturazione. Da qui un'immagine d'impatto, complice una luminanza più vicina ai 500 nit che ai 400 dichiarati, e dalla leggibilità eccellente, cosa evidente nei testi e nei dettagli di un pannello che mantiene una resa eccellente anche con film e giochi ad alta velocità. Questo, tra l'altro, senza bisogno di toccare le impostazioni relative ai tempi di risposta che risultano buoni con i settaggi di default. Ma con l'impostazione base i test evidenziano una leggera scia, cosa che ci ha portato a tentare la modalità avanzata, purtroppo dall'efficacia limitata. Inoltre non c'è l'effetto strobo per compensare il ghosting e la modalità più spinta dell'overdrive non è di nessun aiuto, generando artefatti visibili. Ma, lo abbiamo già suggerito, non è necessaria. Le prime due impostazioni garantiscono già un'immagine in movimento di ottima qualità e non si tratta solo di tempi di risposta. L'immagine del ViewSonic Elite XG321UG è ottima e lo è con giochi, grafiche e anche film, grazie all'ottima gestione della retroilluminazione Mini LED che restituisce un buon contrasto e neri convincenti, inimmaginabili per un classico IPS con retroilluminazione LED. Certo, quando lo sfondo è completamente buio si nota come i neri non siano quelli assoluti di un OLED o di un Micro LED, ma si nota anche l'assenza di backlight bleeding. Inoltre le 1152 zone di illuminazione combinate con 1400 nit di luminanza minima di picco restituiscono un HDR eccellente, capace di aumentare l'incisività dell'immagine restituendo al contempo dettagli elevati sia nelle zone d'ombra sia in quelle fortemente illuminate. Inoltre si fa notare l'ottimo lavoro fatto da ViewSonic nella gestione del local dimming, considerando come il problema degli aloni intorno a cursori e scritte chiare, tipico dei Mini LED, sia quasi impercettibile. L'illuminazione posteriore del ViewSonic Elite XG321UG è suggestiva, ma è quella al di sotto della cornice inferiore che fa da luce ambientale Tra l'altro è possibile arrivare a un contrasto altissimo e neri quasi assoluti anche in modalità SDR attivando la modalità SDR Variable Backlighting, una funzione che gestisce in modo dinamico la luminanza dell'intero pannello e che risulta estremamente più efficace del Black Boost mettendoci di fronte a neri fino a qualche tempo fa impensabili per un pannello di questo tipo. Ma nel farlo, purtroppo, esacerba il problema degli aloni di luce in corrispondenza di cursori e scritte bianche o di colore chiaro. Il fenomeno, dobbiamo tenerne conto, si nota meno su sfondo nero o nei contenuti video, ma diventa evidente e problematico nei menù, intorno ai mirini di alcuni titoli e nelle applicazioni, soprattutto quando si lavora con la grafica. In diversi casi ci si ritrova quindi costretti a disabilitare questa modalità rinunciando a questi neri magici. In ogni caso il lussuoso monitor ViewSonic lascia ampi spazi per tarare l'esperienza d'uso e decidere quali compromessi accettare a seconda del tipo di contenuto, cosa che richiede un po' di lavoro, ma può dare grosse soddisfazioni. Inoltre include un filtro di luce blu con ben 100 livelli, cosa utile per tararlo al millimetro considerato che tinge lo schermo di un giallo piuttosto ingombrante, e il già menzionato sistema audio integrato con due altoparlanti da 5 W. Purtroppo, va detto, il volume massimo è al di sotto delle nostre aspettative, ma è sufficiente per godere in un piccolo ambiente di un sonoro preciso e pulito che comprende anche una parvenza di bassi. Ma la mancanza di un woofer, un altro elemento che avremmo trovato azzeccato in un monitor di questo livello, è lampante.