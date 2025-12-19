Google Gemini diventa più intuitivo grazie ai prompt visivi: sarà possibile dare dei comandi all'IA all'interno delle immagini

Google continua a spingere con decisione sull'evoluzione di Gemini, arricchendo quasi quotidianamente la piattaforma. Dopo l'integrazione con NotebookLM e l'introduzione di SynthID, il sistema per riconoscere i contenuti video generati dall'IA, arriva ora una novità che cambia radicalmente il modo di interagire con le immagini: i prompt visivi basati sul disegno diretto.

La nuova funzione, chiamata Mark up, è integrata nell'editor visivo di Nano Banana ed è disponibile sia su Gemini Web sia sulle app mobile per Android e iOS. L'idea alla base è intuitiva: invece di descrivere a parole ciò che si vuole sapere, l'utente può disegnare direttamente sull'immagine per indicare all'IA cosa analizzare o approfondire.