Google Maps cambia: nuove mappe più accurate in arrivo, prime immagini

Google Maps ha deciso di cambiare: molto presto introdurrà nuove mappe più accurate. La notizia arriva direttamente da Mountain View e a cose già fatte: all'arrivo del nuovo aggiornamento per tutti i dispositivi non dovrebbe mancare troppo, anzi forse l'update approderà su Android e iOS già questa settimana.

Nessuna nuova funzionalità questa volta, a cambiare saranno proprio l'aspetto generale di Google Maps e le possibilità di fruizione delle mappe proposte: queste ultime diventeranno più accurate, belle e pulite. Le mappe verranno colorate da un nuovo algoritmo, in grado di processare immagini satellitari e di individuare i diversi biomi.

Dunque adesso una foresta verrà visualizzata in verde scuro, una prateria in verde chiaro, e saranno aggiunti anche altri dettagli, come la neve sulla cima di una montagna ad esempio. Questo è solo l'inizio: nel prossimo futuro il nuovo algoritmo dovrebbe garantire l'accesso ad altre possibilità inedite.

L'immagine qui di seguito riportata è molto eloquente: mostra il "vecchio" Google Maps a sinistra, e il nuovo a destra.

Anche le mappe cittadine diventeranno più dettagliate, arricchendosi di marciapiedi, isole pedonali, posizioni degli attraversamenti pedonali, e molte altre informazioni utili. Insomma, su Google Maps è in arrivo un vero e proprio cambiamento rivoluzionario.

Ciò ci ricorda, del resto, che il supporto di Google alla propria app è costante: di recente era arrivata la possibilità di migliorare la propria posizione con il supporto dell'AR.