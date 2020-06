Google Play Store ci ripensa: le notifiche degli aggiornamenti per le app torneranno

All'inizio del 2020 Google rimosse le notifiche per gli aggiornamenti delle app dal Google Play Store. Ricordate quei pratici, piccoli avvisi pop-up che ricordavano di mettere in download l'ultima versione di Facebook Messenger, di Pokémon GO o di qualsiasi altra app di vostro interesse? Beh, attualmente non ci sono più, e già da diversi mesi.

Ma adesso Google Play Store ci ripensa: le notifiche degli aggiornamenti stanno per tornare, e probabilmente resteranno, a meno che non si tratti di uno scherzo sadico. Lo hanno già scoperto alcuni utenti negli Stati Uniti: dal loro smartphone Android hanno ripreso a ricevere da poche ore delle notifiche, che li avvisano della disponibilità di nuovo aggiornamenti per le applicazioni. Sono utenti che hanno installato già la Android 11 Beta 1, e la cui versione del Google Play Store sembra essere 20.7.16-all [0] [PR] 317546459.

Assieme alle notifiche sul Google Play Store tornerà anche una apposita voce nelle Impostazioni, che permetterà agli utenti di attivarle e disattivarle a piacimento. L'importante in tutto questo è ovviamente che Google ci abbia ripensato: del resto le notifiche erano molto comode, dunque perché rimuoverle del tutto e a tutti quanti?

L'immagine qui di seguito riportata mostra tutto ciò di cui vi abbiamo parlato, fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti di questo articolo. Non prima di aver letto, però, delle ultime app con malware che di recente hanno messo a repentaglio la sicurezza del Google Play Store.