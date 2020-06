Cyberpunk 2077: le giornate dureranno il doppio di quelle di The Witcher 3

Le giornate di Night City, la tentacolare città di Cyberpunk 2077 dureranno il doppio di quelle di The Witcher 3: Wild Hunt. L'utente di Reddit KitSandlebar, infatti, ha confrontato la durata di una giornata nei due giochi di CD Projekt RED scoprendo che in CP2077 avremo circa il doppio del tempo per esplorare la città con il sole. O col favore delle tenebre.

KitSandlebar, infatti, ha scoperto che ogni minuto del gioco corrisponde a 7,5 secondi nel mondo reale. In questo modo una giornata da 24 ore in Cyberpunk 2077 equivale a 3 ore della nostra vita. Per fare un confronto, in The Witcher 3: Wild Hunt bastavano 1 ora e 36 minuti per vedere un ciclo giorno/notte completo. In Red Dead Redemption 2 e GTA V, il tempo scende a 48 minuti.

Queste differenze consentiranno di poter vivere con più calma la città di Night City, dando più tempo per esplorare le sue attività diurne, ma soprattutto per scoprire quelle notturne.

Quello che ci vien da chiedere è: per quale motivo CD Projekt RED ha sentito il bisogno di modificare questo parametro, arrivando a raddoppiare quanto fatto in precedenza e a triplicare i valori utilizzati da Rockstar come standard? Quali sono le vostre supposizioni?

Nel frattempo è venuto fuori che Cyberpunk 2077 sarà censurato in Giappone.