Google potrebbe presto mostrare siti concorrenti nei risultati di ricerca per evitare multe dall'UE

Google sta pensando di modificare i suoi risultati di ricerca in Europa per evitare pesanti multe, conformandosi così al DMA. Secondo un'indiscrezione di Bloomberg, l'azienda di Mountain View starebbe pensando di iniziare a mostrare piattaforme concorrenti nei settori shopping e viaggi, come Expedia o Booking, in cima ai risultati. Si tratterebbe, dunque, di un modo per garantire concorrenza in dei settori anche molto "affollati" sul web, come quelli, per l'appunto, dei viaggi e dello shopping. In questo modo, dunque, Google, non andrà a creare un monopolio ma sottoporrà ai singoli utenti che ricercano delle informazioni online, di scegliere quale fonte consultare a quale sito affidarsi.

Una risposta diretta al DMA Questa mossa è, come abbiamo detto poche righe più su, una risposta diretta al Digital Markets Act. L'obiettivo di questa normativa è impedire che le grandi aziende tech, come Google, favoriscano i propri servizi a scapito della concorrenza. Se le regole vengono violate, le sanzioni possono arrivare fino al 10% del fatturato globale annuo - o addirittura il 20% in caso di recidiva. Google Flights Google ha già avuto problemi in passato: ha perso una causa in cui è stata condannata a pagare 2,4 miliardi di euro per aver danneggiato i rivali nei servizi di comparazione prezzi. E a marzo 2025, la Commissione Europea ha nuovamente avvertito l'azienda per aver dato troppa visibilità a Google Flights, il suo servizio di prenotazione voli.