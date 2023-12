Google stringe un accordo per rimborsare i consumatori: la cifra totale è notevole

Precisamente, Google verserà 630 milioni di dollari in un fondo di compensazione per i consumatori e 70 milioni di dollari in un fondo che sarà utilizzato dagli Stati, secondo quanto indicato dall'accordo che richiede però ancora l'approvazione finale di un giudice.

Google , o per meglio dire la sua compagnia madre Alphabet, ha accettato di pagare 700 milioni di dollari come compensazione secondo i termini di un accordo antitrust con Stati e consumatori statunitensi dopo che il Google Play è stato reputato un monopolio.

Cosa è successo con Google

Google

Google è stata accusata di aver imposto tariffe eccessive ai consumatori attraverso restrizioni illegali alla distribuzione di applicazioni su dispositivi Android e commissioni non necessarie per le transazioni in-app. L'azienda non ha ammesso alcun illecito quando è stata chiamata in causa.

Lo Utah, capofila della causa, e altri Stati hanno annunciato l'accordo a settembre, ma i termini sono stati mantenuti riservati in vista del relativo processo che Google sta conducendo con Epic Games. La settimana scorsa una giuria federale californiana ha dato ragione a Epic , sostenendo che alcune parti dell'attività di Google nel settore delle app erano anticoncorrenziali.