PlayStation Plus: i 19 giochi PS5 e PS4 di Extra e Premium di dicembre sono disponibili

Come da programma, sono disponibili da oggi i 19 giochi annunciati per i cataloghi di PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre 2023 per PS5 e PS4, che vanno ad aggiungersi agli altri già presenti per gli abbonati ai due tier superiori dell'abbonamento Sony.

Nel caso vi siate persi l' annuncio della settimana scorsa , ricordiamo la lista dei giochi che sono disponibili da oggi su PlayStation Plus Extra e Premium:

Grand Theft Auto V - PS5 e PS4

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - PS5 e PS4

MotoGP 23 - PS5 e PS4

Metal: Hellsinger - PS5 e PS4

Salt and Sacrifice - PS5 e PS4

Moonscars - PS5 e PS4

Mega Man 11 - PS4

Gigabash - PS5 e PS4

Grime - PS5 e PS4

Tinykin - PS5 e PS4

Prodeus - PS5 e PS4

Shadowrun Returns - PS5 e PS4

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut - PS5 e PS4

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition - PS5 e PS4

Classici (solo Premium)