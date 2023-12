Rise of the Ronin: la prima anteprime svela dettagli sulla mappa, sui combattimenti e non solo

La testata GameInformer ha pubblicato una delle prime anteprime di Rise of the Ronin, gioco in arrivo su PS5 a marzo 2023. Questo articolo ci permette di vedere tutta una seri di dettagli sul videogioco di Team Ninja.

Precisamente, viene raccontato che noi saremo un Ronin, ovvero un samurai senza padrone che lavora su commissione. Siamo chiamati "Taglio invisibile" (Veiled Edge in inglese, dovremo vedere come lo renderà la traduzione ufficiale). Questo personaggio avrà un proprio passato da scoprire e non potremo personalizzarne le caratteristiche fisiche a differenza dei precedenti giochi di Team Ninja.

In termini narrativi, sarà una storia più realistica, con taglio storico e la presenza di personaggio famosi reali come Sakamoto Ryōma e Yoshida Shōin (non diciamo chi sono per evitare spoiler sulla trama). L'anno è il 1863, ovvero circa dieci anni dopo la forzata apertura dei confini giapponesi da parte degli americani. Durante i dialoghi avremo scelte multiple. Completando certe missioni secondarie potremo anche guidare il gioco verso uno dei vari finali: si tratta di una novità per i giochi di Team Ninja.