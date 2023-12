Ayaneo Kun: la recensione del più potente PC portatile di Ayaneo

"Se ci concentrassimo su un solo dispositivo finiremmo di sicuro per fallire". Quando lo incontrammo durante l'ultimo Tokyo Game Show, Arthur Zhang fu molto chiaro. Il CEO di Ayaneo è convinto che l'unico modo per l'azienda cinese di competere in un mercato sempre più agguerrito come quello dei PC handheld sia quello di puntare a tante nicchie molto precise, e anziché concentrarsi su un dispositivo in grado di accontentare più persone possibili, si preferisce sommergere il mercato di tante alternative che possano interessare chi ha delle specifiche necessità: Ayaneo 2S è indirizzato a chi cerca un hardware più potente, Ayaneo Air 1S a chi vuole un'alternativa molto più piccola e leggera, Ayaneo Pocket S è un dispositivo Android anziché Windows, Ayaneo Slide è per quelli che odiano usare il touchscreen e vogliono scrivere con una tastiera analogica, mentre nelle ultime settimane è stata annunciata un'intera linea di hardware Ayaneo dal design ispirato a console d'epoca , come il Nintendo DS o il Game Boy.

Ayaneo Kun è dotato infatti dello stesso processore AMD Ryzen 7840U già visto in Ayaneo 2S (ed equivalente al Ryzen Z1 di ROG Ally), ma sebbene in questo caso si possano spingere i consumi fino a un valore TDP di 54W , il guadagno in termini di frame rate è irrilevante proprio per via dei limiti del chip grafico ormai spinto al massimo. Dove Ayaneo Kun trae dei chiari benefici dalle dimensioni più grandi è però nell'autonomia, con una batteria da 75Wh (19500mAh) che a parità di consumi gli permette finalmente di essere un dispositivo utilizzabile per diverse ore, a differenza di quasi tutti i PC handheld visti fino a questo momento.

Design

La fotocamera sulla parte frontale di Ayaneo Kun dovrebbe aiutare a collegarsi a Windows e ad alcune app con un solo sguardo, ma la qualità è davvero scarsa

Con un peso di ben 900 grammi e dimensioni che superano quelle di Steam Deck (312.4 x 132.5 x 21.9 mm), Ayaneo Kun è un colosso, ma non ci si rende davvero conto di quanto è ingombrante finché non lo si impugna per qualche minuto. Sostenerlo con le braccia è così stancante da costringere a prendere una pausa ogni cinque minuti, e per questo l'unico modo per giocare comodamente è appoggiando i gomiti da qualche parte: magari su una scrivania, sullo schienale di una poltrona o ai fianchi, mentre si è stesi sul divano o a letto. In alternativa lo si può sempre collegare a un monitor esterno e giocare collegando un controller o un mouse e una tastiera. Nella parte posteriore, Ayaneo ha aggiunto un piccolo cavalletto che serve a sorreggere la console su un tavolo o una scrivania, in maniera simile a quanto fatto da Nintendo con Switch. Purtroppo, anziché avere un cavalletto ampio e regolabile come quello di Switch OLED, Ayaneo Kun ne ha uno piccolo e molto più instabile, che ricorda quello tanto criticato sul vecchio modello di Switch. È probabile che l'azienda cinese non potesse fare altrimenti (gran parte della superficie è occupata dalla griglia per la dissipazione dell'aria), ma su un dispositivo così costoso e pesante come Ayaneo Kun ci si aspetterebbe una soluzione migliore, meno precaria e che magari avrebbe permesso di regolare liberamente l'angolazione.

Il lato superiore di Ayaneo Kun ha ben due ingressi USB

Lo stand posteriore non è l'unico dettaglio imperfetto in un hardware che vorrebbe offrire un'esperienza extra-lusso a chi può permettersi di acquistarlo. Un altro esempio sono i due touchpad, che riprendono in maniera abbastanza esplicita quelli presenti su Steam Deck. Sulla carta si tratta di un'aggiunta più che benvenuta: i touchpad possono essere liberamente configurati, si possono usare per spostare il cursore del mouse, e in base al lato in cui si preme si può cliccare con il tasto sinistro o destro; si possono anche usare per scorrere rapidamente nei menù, specialmente ora che la console pesa così tanto e usare il touchscreen con una sola mano è molto scomodo. Volendo si potrebbero usare anche per giocare a strategici e gestionali, ma la loro utilità principale è soprattutto nella navigazione di menù e pagine internet. Peccato che l'implementazione dei touchpad lasci a desiderare per diversi motivi, alcuni più rilevanti di altri. In primis la scarsa precisione, visto che anche modificando la sensibilità dei touchpad non è facilissimo puntare e cliccare senza errori su icone e tasti di Windows (specialmente se si imposta la risoluzione dello schermo a 1600p).

C'è poi la qualità della vibrazione sotto le dita, molto più grezza e approssimativa rispetto al feedback aptico di Steam Deck. Il problema più evidente, tuttavia, lo noterà chi ha le mani grandi: mentre Steam Deck ha i due touchpad in posizione centrale (per fare in modo che siano facilmente accessibili quando si gioca), Ayaneo ha preferito spostarli nella parte bassa del dispositivo, in modo tale da mantenere più naturale la posizione di analogici e pulsanti. Questo vuol dire che croce direzionale, analogici e tasti non sono allineati e schiacciati tutti nella parte alta come con Steam Deck, ma allo stesso tempo è molto più facile sfiorare i touchpad coi palmi delle mani mentre si impugna la console. In diverse occasioni è capitato di muovere la telecamera per errore, far partire involontariamente dei colpi o passare da un menù all'altro. Per fortuna c'è un pulsante proprio accanto ai tasti frontali, che permette di richiamare subito le opzioni per personalizzare i touchpad, ed eventualmente disattivarli se dovessero dare troppo fastidio.

Lo schermo di Ayaneo Kun è un IPS di buona qualità. Un OLED come quello usato in altri modelli di Ayaneo sarebbe stato ancora più sontuoso, ma avrebbe fatto schizzare ancora più in alto il prezzo già elevato

Sul lato sinistro dello schermo è stata anche aggiunta una fotocamera. Teoricamente si potrebbe utilizzare per videochiamate e per quei rari giochi che supportano l'uso di una webcam, ma il motivo per cui esiste è soprattutto per permettere di accedere a Windows o ad alcune applicazioni tramite riconoscimento facciale. Il lettore di impronte digitali introdotto nei precedenti Ayaneo è ancora presente, ma non ha mai funzionato benissimo e viste le dimensioni e il peso di Ayaneo Kun stavolta è ancora più scomodo da raggiungere. Peccato che la pessima qualità della fotocamera, unita al non troppo affidabile Windows Hello, renda questo sistema quasi più scomodo e lento: in percentuale sono molte di più le volte in cui il riconoscimento facciale non ha funzionato, costringendo a inserire manualmente il PIN o la password.