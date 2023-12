Lenovo presenta i nuovi laptop ThinkPad e IdeaPad equipaggiati con Intel Core Ultra

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, Intel ha presentato e reso disponibili i nuovi chip che compongono la prima generazione di Intel Core Ultra , una nuova linea basata sull'architettura Meteor Lake che arriverà sui principali notebook e laptop dei principali produttori. Dopo l'annuncio da parte di ASUS anche Lenovo ha presentato i nuovi prodotti che accoglieranno questi processori. Stiamo parlando dei nuovi dispositivi che compongono le linee ThinkPad e IdeaPad, in arrivo con Windows 11 e molte novità in termini di risparmio energetico e ovviamente di innovazioni in campo dell'intelligenza artificiale, quest'ultima ormai divenuta fondamentale nello sviluppo di prodotti, soprattutto nel campo PC. Vediamo dunque tutto ciò che Lenovo ha presentato in questi giorni e che mostrerà al CES di Las Vegas che si terrà nei primi giorni di gennaio del 2024.

Il futuro di Lenovo Lenovo ha presentato i nuovi laptop ThinkPad e IdeaPad Prima di scendere nei dettagli ci teniamo a precisare che le due linee presentate da Lenovo si indirizzano verso una clientela business e sono focalizzati sull'uso aziendale e su un'esperienza di utilizzo più in linea con l'ambito professionale. Per vedere la linea Legion dedicata al gaming dovremo dunque attendere, ma non molto, dato che la fiera di Las Vegas è praticamente alle porte. Tornando a noi sono tre i prodotti presentati dalla compagnia: Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 e IdeaPad Pro 5i. Tutti e tre i prodotti si basano sull'accelerazione dell'intelligenza artificiale, portando così nuovi approcci nell'utilizzo delle funzionalità di cui dispongono e aprendo molte possibilità ai benefici che questo comporta anche in ambito lavorativo. Questo contribuirà a lavorare in modo fluido su questi dispositivi ed offrire una maggiore qualità nell'utilizzo di app come Microsoft Teams, Studio Effects, Adobe Lightroom e molte altre.

ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-in-1 I nuovi laptop di Lenovo sono ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-in-1 Molte novità si concentrano anche sull'esperienza tattile, quindi a partire dalla tastiera e dal touchpad che questi dispositivi hanno equipaggiato, con una particolare attenzione per il supporto dell'utenza ipovedente, aumentando così l'accessibilità e la facilità di fruizione. Sul ThinkPad X1 inoltre, il touchpad è adesso più grande, arrivando ai 120 mm e con pulsanti fisici, rendendolo ergonomico anche per l'utilizzo con una mano sola. È possibile inoltre personalizzare i comandi, come il doppio tap, direttamente dal menu rapido TrackPoint. Infine, il TouchPad Haptic in vetro è un metodo di input opzionale per la prima volta disponibile su ThinkPad X1. Il ThinkPad X1 2-in-1 dispone anche di una penna magnetica più grande per una migliore esperienza. I nuovi modelli laptop di Lenovo saranno disponibili a partire da aprile del prossimo anno Le novità non si fermano alle sole evoluzioni di chip e intelligenza artificiale: Il ThinkPad X1 dispone di un nuovo display OLED 120 Hz con 400 nit di illuminazione, ed includerà una fotocamera opzionale da 8 MP all'interno della Communication Bar, assieme a strumenti come il nuovo Low Light Enhancer che può schiarire e ridurre il rumore dei video in ambienti con scarsa illuminazione. L'innovazione in casa Lenovo si spinge ancora oltre e mette in campo anche materiali piuttosto rivoluzionari per quanto riguarda la scocca del ThinkPad X1, per garantire così un ciclo di progettazione, utilizzo e riciclo. Il ThinkPad X1 Carbon Gen 12 ad esempio, sarà costruito con materiale in fibra di carbonio riciclato recuperato dai compositi in fibra di carbonio utilizzati nei Boeing 787 per la produzione delle ali. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 sarà disponibile a partire da aprile 2024, con un prezzo di partenza previsto di € 1.679 € (IVA esclusa) mentre Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 sarà disponibile a partire da aprile 2024, con un prezzo di partenza previsto di € 1.879 (IVA esclusa). Scheda tecnica ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-in-1 Schermo: X1 Carbon: 14 pollici fino a OLED 2,8 K (2.880 x 1.800 pixel) a 120 Hz, 400 nit X1 2-in-1: 14 pollici fino a OLED 2,8 K (2.880 x 1.800 pixel) touch a 120 Hz, 400 nit

CPU: fino a Intel Core Ultra 7

fino a Intel Core Ultra 7 GPU: Intel ARC

Intel ARC RAM: fino a 64 GB LPDDR5X

fino a 64 GB LPDDR5X Storage: fino a 2 TB PCIe 4.0 SSD

fino a 2 TB PCIe 4.0 SSD Connettività: Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3 Dimensioni: X1 Carbon: 312.8mm x 214.75mm x 14.96mm X1 2-in-1: 312.8mm x 217.65mm x 15.49mm

Peso: X1 Carbon: 1,09 kg X1 2-in-1: 1,32 kg



Lenovo IdeaPad Pro 5i Lenovo IdeaPad Pro 5i sarà disponibile sia in formato 14 che 16 pollici Come accennato all'inizio, anche la linea IdeaPad accoglierà i chip di nuova generazione di Intel, e proprio grazie all'intreccio di CPU, GPU e NPU, porterà prestazioni migliorate, velocizzando la generazione e l'editing di immagini, oltre a esportazione video più rapida e multitasking più veloce grazie all'intelligenza artificiale Intel. Lenovo IdeaPad Pro 5i avrà inoltre una configurazione con NVIDIA GeForce RTX 4050, una GPU in grado di mostrare al meglio immagini e contenuti multimediali su un display OLED 100% DCI-P3 a 120 Hz fino a 16:10. La batteria ai polimeri equipaggiata è da 84 Wh, con supporto Rapid Charge Express tramite Thunderbolt 4, mentre lo slot SSD espandibile consente un'archiviazione di dati ancora maggiore oltre l'SSD PCIe M.2 fino a 1 TB già installato. Lenovo IdeaPad Pro 5i (16") sarà disponibile a partire dalla fine di dicembre 2023, con un prezzo di partenza previsto di € 1.099 (IVA inclusa). Scheda tecnica Lenovo IdeaPad 5i Schermo: 14 pollici o 16 pollici | 2K OLED o 2.5K IPS | 120Hz

14 pollici o 16 pollici | 2K OLED o 2.5K IPS | 120Hz CPU: fino a Intel Core Ultra 9

fino a Intel Core Ultra 9 GPU: Intel Arc / fino a NVIDIA GeForce RTX 4050

Intel Arc / fino a NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM: fino a 32 GB LPDDR5X

fino a 32 GB LPDDR5X Storage: fino a 1 TB PCIe M.2 SSD

fino a 1 TB PCIe M.2 SSD Webcam: IR FHD con otturatore per la privacy

IR FHD con otturatore per la privacy Porte: 1x USB-C 3.2 Gen 1 1x HDMI 2.1 2x USB A 3.2 Gen 1 1x lettore di schede SD 1x jack per cuffie da 3,5 mm

Connettività: Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 Peso: 14 pollici: 1,46 kg 16 pollici: 1,95 kg