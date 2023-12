Xbox Series X: Microsoft riduce il prezzo anche in Italia a Natale, è ufficiale

Dopo aver visto partire l'iniziativa in USA, Microsoft ha annunciato in via ufficiale di aver abbassato il prezzo di Xbox Series X anche in Italia in occasione del periodo natalizio, con un'offerta veramente molto interessante sulla console maggiore al momento.

Microsoft punta sugli acquisti natalizi

Dopo le varie iniziative per il Black Friday, Microsoft torna dunque a lanciare una campagna di sconti sull'hardware da gioco verdecrociato, che riguarda anche Xbox Series S, al momento disponibile con prezzo consigliato di 249 euro attraverso il sito Microsoft.

Tuttavia, è probabile che le offerte migliori provengano da altri rivenditori, considerando che, a questo punto, la base di partenza è abbassata per tutti e varrà probabilmente anche per diversi bundle sul mercato.



Non sappiamo per quanto durerà l'offerta in questione, dunque se siete interessati potrebbe essere ora il momento giusto per acquistare una delle console Microsoft. Nel frattempo, qualche risultato positivo si è registrato anche in Regno Unito in seguito a iniziative simili per il Black Friday, sebbene il gap con la concorrente PS5 rimanga ampio.