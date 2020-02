Google Traduttore ora supporta nuove lingue, inclusa l'Uyghur

Nel momento in cui scriviamo Google Traduttore ha appena confermato il supporto a cinque nuove lingue, che vanno così ad aggiungersi a tutte quelle già presenti all'app e servizio di traduzione di Mountain View. Strumento davvero portentoso da portare con sé durante i propri viaggi.

L'introduzione di nuove lingue su Google Translate arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno: non accadeva da quattro anni. Le nuove lingue ora disponibili sono Kinyarwanda, Odia, Tatar, Turkmen e l'Uyghur: se non ne avete mai sentito parlare è normale, si tratta di linguaggi verbali utilizzati in Oriente da alcune minoranze etniche, per esempio l'Uyghur è una lingua turca. Queste cinque lingue copriranno le esigenze di circa 75 milioni di parlanti in tutto il mondo: minoranze fino ad un certo punto, quindi.

L'aggiornamento di Google Traduttore che le introdurrà verrà rilasciato a scaglioni e lato server, su android e iOS. Quindi semplicemente dovreste aspettare il vostro turno: poi potrete tradurre dall'italiano all'Uyghur, se vorrete.