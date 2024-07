Google Wallet si prepara a "Tutto il resto": ecco di cosa si tratta

Google Wallet, l'app di pagamento digitale di Google, si sta preparando a un importante aggiornamento che la trasformerà in un vero e proprio portafoglio digitale completo. La novità più attesa è l'introduzione della sezione "Tutto il resto", che permetterà agli utenti di archiviare e gestire documenti fisici direttamente all'interno dell'app.

L'idea alla base di "Tutto il resto" è semplice ma rivoluzionaria: offrire agli utenti un unico luogo virtuale dove conservare e tenere traccia di tutti i documenti importanti, eliminando la necessità di portarsi dietro tessere, biglietti e altri documenti cartacei.

Secondo le indiscrezioni trapelate, la sezione "Tutto il resto" di Google Wallet supporterà una vasta gamma di documenti, tra cui:

Carte fedeltà

Passaporto

Permesso di soggiorno

Tessera studente

Carta d'identità

Immatricolazione del veicolo

Tessera elettorale

Tessera della biblioteca

Tessera sanitaria

Patente di guida

Assicurazione auto

Biglietti da visita

Non sono ancora noti i dettagli tecnici su come Google Wallet gestirà questi documenti. È probabile che l'app consenta di scansionare i documenti fisici e di estrarre le informazioni chiave, presentandole in un formato più leggibile e facilmente accessibile. In Italia i documenti di identificazione non avranno probabilmente valore legale, ma con l'arrivo dell'aggiornamento dell'app IO, che permetterà di inserire Patente di Guida e altri documenti personali in formato digitale e legalmente valido, è possibile che le due app finiscano per lavorare insieme.

Alcune pagine della nuova sezione "Tutto il resto" di Google Wallet

Anche per questo l'arrivo della sezione "Tutto il resto" potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella digitalizzazione dei documenti personali, semplificando la vita degli utenti e riducendo l'ingombro di portafogli e documenti cartacei.

Secondo 9to5Google, il lancio ufficiale della sezione "Tutto il resto" potrebbe essere imminente. Non è stata ancora comunicata una data precisa, ma è probabile che la nuova funzionalità venga rilasciata entro poche settimane tramite un aggiornamento dell'app Google Wallet.

E voi che cosa ne pensate della nuova sezione "Tutto il resto" di Google Wallet? Quali documenti vorreste poter archiviare e gestire all'interno dell'app?