Un poster di Elden Ring firmato da Hidetaka Miyazaki è stato messo all'asta: la cifra è astronomica

Lo youtuber CDawgVA ha messo all'asta un poster di Elden Ring firmato da Hidetaka Miyazaki e le offerte per acquistare questo oggetto così prezioso (Miyazaki raramente firma alcunché) sono rapidamente schizzate alle stelle, pur partendo da appena un dollaro.

In questo momento la puntata più alta fra le oltre cento effettuate è infatti pari a ben 15.000 dollari e dubitiamo verrà superata. Dietro questa offerta c'è un altro youtuber, Jacksepticeye, ma per fortuna non stiamo parlando di una semplice dimostrazione di forza.

Questo perché l'asta è stata creata per beneficenza e tutti gli incassi verranno devoluti alla Immune Deficiency Foundation, una fondazione che si occupa appunto di tutelare le persone affette da immunodeficienza e supportarle in vari modi.