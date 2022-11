Gotham Knights: l'update con la modalità Assalto Eroico da 4 giocatori e Starro arriva domani

Con un post su Twitter, gli sviluppatori di WB Games Montreal hanno confermato che Gotham Knights riceverà la modalità cooperativa a 4 giocatori Assalto Eroico con un aggiornamento gratuito programmato per le 17:00 italiane di domani, 29 novembre e a quanto pare coinvolgerà anche Starro.

Per il momento sappiamo che Assalto Eroico è una modalità standalone di Gotham Knights, quindi slegata dalla storia principale, in cui fino a 4 giocatori nei panni di Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin dovranno affrontare orde di nemici e completare sfide specifiche all'interno di un'arena. Ecco la descrizione fornita dal sito ufficiale:

"Assalto eroico è una modalità di gioco separata dalla campagna della storia principale. Questa modalità supporta fino a quattro giocatori in co-op online e offre un'area simile a un'arena con obiettivi specifici da completare e nemici da sconfiggere a ogni piano (30 piani in tutto)."

E se ve lo stavate chiedendo, no, con Assalto Eroico non verrà introdotta la co-op da 4 giocatori anche nel single player in quanto "Attacco eroico è una modalità separata che non fa parte della campagna della storia principale."

Oltre a ciò, nell'immagine del Tweet pubblicato da WB Games Montreal alla vigilia del lancio dell'aggiornamento di Gotham Knights possiamo intravedere Starro il Conquistatore, un supercriminale alienao che somiglia a una gigantesca stella marina che può controllare gli esseri umani tramite il controllo mentale, anche i supereroi. Non è chiaro come, ma pare sarà coinvolto direttamente nella modalità Assalto Eroico.