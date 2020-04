Gran Turismo Sport, il FIA Gran Turismo Championship 2020 inizia oggi

Il FIA Gran Turismo Championship 2020 di Gran Turismo Sport, un campionato certificato dalla Fédération Internationale de l'Automobile, inizia oggi 25 aprile 2020. Il campionato è diviso in due competizioni principali: la Nations Cup è una competizione individuale, in cui i giocatori gareggiano in rappresentanza della propria nazione. Nel Manufacturer Series, i piloti rappresentano la loro casa costruttrice preferita contro le altre in gara.

Il Gran Turismo Championship è certificato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Il campionato ha avuto successo immediato fin dall'edizione iniziale del 2018 ed è riuscito a trasformare la percezione delle competizioni motoristiche online, spingendo Gran Turismo Sport a quota 8,2 milioni di giocatori.

Il FIA Gran Turismo Championship è diviso in tre fasi, a loro volta suddivise in 10 round ciascuna. Il campionato è organizzato in cinque regioni: EMEA, Asia, Nord America, America Centrale e Sud America, Oceania dalle quali emergeranno i migliori piloti che saranno invitati a competere tra di loro nelle gare Top 16 Superstars.

I giocatori idonei e intenzionati a partecipare alla competizione devono compilare il modulo di registrazione alla modalità GT Sport, disponibile nella "modalità Sport" del gioco. Dopo aver scelto se competere nella "Nations Cup" o nel "Manufacturer Series", o in entrambe le competizioni, i piloti dovranno registrarsi alle gare online e parteciparvi nelle date e agli orari indicati. I punteggi, che determinano la posizione in classifica generale, vengono calcolati al termine di ciascuna fase sommando i punti ottenuti nelle gare migliori di ciascun pilota in tutti i round precedenti.

Tutte le gare Top 16 Superstars saranno trasmesse sul canale YouTube ufficiale di Gran Turismo. La prima trasmissione, relativa alle regioni EMEA e Asia, andrà in onda domenica 3 maggio 2020. Il 4 maggio 2020 potrà essere vista in Nord America, America Centrale e Sud America e Oceania. A causa delle problematiche legate al Covid-19, al momento non sono in programma eventi live in cui riunire i leader delle fasi online.