GTA 5: l'abbonamento GTA+ ora include i giochi Rockstar, si parte con GTA Trilogy

Rockstar Games ha annunciato che da ora l'abbonamento GTA+ di GTA 5 includerà nel prezzo anche una selezione dei giochi della compagnia, che verranno resi disponibili a rotazione per tutti gli iscritti. Il primo sarà la GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per PlayStation e Xbox.

La notizia arriva dalla pagina dedicata di GTA+ sul sito ufficiale della compagnia, che recita: "I membri di GTA+ hanno accesso al download e la possibilità di giocare un assortimento a rotazione di titoli classici di Rockstar Games".

Gli abbonati devono semplicemente accedere su PlayStation Store o Xbox Store alla pagina del gioco incluso nella rotazione, in questo caso quella di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, con lo stesso account collegato all'abbonamento GTA+ e semplicemente scaricare e installare l'applicazione.

L'accesso ai giochi sarà garantito fintanto che questi rimarranno nella rotazione e si dispone di un abbonamento attivo. Non è finita qui, perché gli iscritti a GTA+ potranno anche beneficiare di uno sconto del 20% sui giochi in questione (non cumulabile con altre offerte attive).

Al momento non sappiamo fino a quando GTA: The Trilogy - The Definitive Edition rimarrà incluso nella rotazione, dunque se siete interessati vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile.