GTA 6: teoria sulla data del nuovo trailer è basata su dei fori di proiettile e sull'alfabeto Braille

La teoria

Ecco come nasce la data d'uscita del trailer

Il tutto è nato dall'utente Reddit u/27guy che ha notato degli strani fori di proiettile su uno degli artwork ufficiali, quello in cui si vedono Jason e Lucia. Perché strani? Perché gli hanno ricordato dei numeri e delle parole dell'alfabeto Braille, che per chi non lo sapesse è usato dalle persone non vedenti. Che data è venuta fuori? 2 settembre 2024.

In realtà ci sarebbero due numeri, 1 e 9, con la parole "più", che indicherebbe appunto il 2 settembre. Vi sembra una teoria abbastanza stramba? In effetti lo è, ma è indicativa di quanto interesse ci sia intorno al gioco, tanto da portare alcune persone a fare ipotesi del genere, che ovviamente si reggono solo sull'illusione che Rockstar Games abbia effettivamente nascosto dei messaggi all'interno del materiale ufficiale.

Naturalmente si tratta soltanto di una delle svariate teorie, che abbiamo riportato perché basata su un colpo d'occhio particolarmente attento, per quanto frutto probabilmente di una sovrainterpretazione delle informazioni disponibili.