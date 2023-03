GTA San Andreas: video immagina un remake in Unreal Engine 5 e ci mostra un possibile futuro

Una buona fetta del mondo videoludico sta aspettando che Rockstar Games sveli Grand Theft Auto 6, ma nel frattempo possiamo goderci un frammento di come potrebbe essere la prossima generazione di GTA grazie a un video che ricrea alcuni scorci di GTA San Andreas tramite Unreal Engine 5.

Il video, che è disponibile poco sotto, è realizzato dal noto canale YouTube TeaserPlay, che più volte ha realizzato delle demo tecniche di varie saghe, aiutando i fan a immaginare come potrebbero essere capitoli futuri di tali giochi.

Si tratta quindi di un prodotto fan-made assolutamente non ufficiale. Non vi è alcuna intenzione di realizzare qualcosa di più o anche solo giocabile a partire da questo video. Inoltre, visto che è solo un esercizio tecnico, non è perfetto: in alcune scene i modelli dei personaggi o alcuni effetti grafici sono al di sotto di quello che possiamo aspettarci da un gioco simile di GTA.

Si tratta però di un modo simpatico per immaginare un remake di GTA San Andreas oppure pensare a come potrebbe essere la grafica di GTA 6. Il precedente capitolo è in circolazione da anni oramai e, anche se i più recenti aggiornamenti per PS5 e Xbox Series X|S hanno migliorato la grafica, di base rimane un gioco nato due generazioni fa. GTA 6 dovrebbe offrire un passo in avanti grafico significativo.

Diteci, cosa ne pensate? Vorreste un remake di GTA San Andreas, oppure GTA 6 sarà più che sufficiente?