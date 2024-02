GTA The Trilogy - The Definitive Edition per PlayStation e Xbox in offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition per PlayStation e Xbox. Lo sconto porta il gioco a uno dei prezzi più basso dell'ultimo periodo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma per trovare il minimo storico bisogna tornare ai giorni del Black Friday 2023. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.