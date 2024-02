EA Sports FC 24, la demo gratuita per Nintendo Switch è disponibile su eShop

Certo, mancano le tecnologie più recenti come HyperMotion e bisogna accettare il limite dei 30 frame al secondo , ma per il resto stiamo parlando di un'edizione sostanzialmente migliore rispetto alle varie versioni Legacy di FIFA.

Il calcio comanda

Un calcio di punizione in EA Sports FC 24 per Nintendo Switch

Al di là del successo della versione Nintendo Switch, EA Sports FC 24 è stato il più venduto in Europa a gennaio, battendo The Last of Us Parte 2 e riconfermando il dominio del calcio sulle classifiche di vendita europee.