Helldivers 2: 10 consigli per iniziare a giocare allo sparatutto del momento

È possibile giocare da soli? E acquistare il season pass senza aprire il portafoglio? Quale armatura per iniziare? Ecco 10 consigli per giocare a Helldivers 2.

Questo nuovo Helldivers 2 vi stuzzica, ma avete ancora dei dubbi se è il gioco giusto per voi? Volete avere qualche dritta per iniziare a servire la Super Terra? E allora, prima di arruolarvi, mettetevi comodi e leggete la nostra guida in 10 punti per iniziare a giocare, e a divertirvi, con quella bomba atomica chiamata Helldivers 2!

Giocare soli è possibile? Helldivers 2: da soli è fattibile, ma per vedere tutto quello che il gioco ha da offrire è necessario uscire in gruppo Helldivers 2 è un gioco pensato per la cooperazione quindi non ne consigliamo l'acquisto a chi cerca esclusivamente un'esperienza da lupo solitario. Non possiamo però negare che, di tanto in tanto, tra un'incursione di gruppo e l'altra, non ci dispiace cambiare totalmente registro e affrontare una missione in modo più lento, ragionato, persino utilizzando un approccio più stealth. Da soli, a meno di essere dei fenomeni, non potrete puntare ai livelli di difficoltà più alti, e sarà molto difficile portarsi a casa qualche extra, ma è fattibile e a suo modo molto divertente. Si può fare ogni tanto, non sempre, ma fortunatamente unire le forze con Helldivers estranei è semplice e indolore grazie anche al robusto sistema di ping che permette di fare completamente a meno del microfono.

Come sbloccare altri pianeti? Helldivers 2: potete scegliere di giocare su qualsiasi dei pianeti attivi che al momento sono sei Helldivers 2 non è come gli altri giochi, e i livelli non vengono sbloccati uno dietro l'altro come avviene solitamente. La guerra a cui si partecipa è corale e prende in considerazione ogni partita in corso per decidere se la liberazione di un pianeta sta proseguendo o arretrando. È in base a quello che riusciranno a fare tutti i giocatori insieme che il gioco sbloccherà o disattiverà i diversi scenari di guerra. A proposito, ricordatevi che i fronti sono due e che potrete divertirvi su tutti i pianeti attivi in piena libertà: non sarete insomma obbligati a combattere solo nei settori richiesti nella missione principale. In questo momento, per esempio, è possibile svolgere missioni, e contribuire alla conquista, di sei diversi pianeti.

Warbong gratis? In Helldivers 2 è possibile guadagnare valuta di gioco semplicemente esplorando a fondo i livelli, e portando avanti il Warbond gratuito Il gioco ha debuttato con due Season Pass (qui chiamati Warbond), uno gratuito e uno che è possibile acquistare con i Super Crediti. Questa valuta può essere acquistata con soldi reali, collezionata avanzando nel season pass gratuito e anche raccolta durante le missioni. Al momento Helldivers 2 è abbastanza generoso verso i gruppi di giocatori che esploreranno le mappe da cima a fondo: con un po' di fortuna e tenendo gli occhi aperti, lungo alcune missione potrete alzare un bel gruzzoletto. Di conseguenza, non ci vorrà molto prima di avere i Super Crediti necessari per sbloccare il Warbond a pagamento, e senza sborsare un Euro di più. Per trovare più valuta possibile, tenete d'occhio i portelloni d'acciaio che si aprono con i due interruttori a pressione, o le grosse casse di colore blu da aprire con una granata e collocate solitamente in delle grosse buche nel terreno.

Armature speciali Attenti alle abilità passive di ciascuna armatura, possono fare la differenza! Helldivers propone tre diversi tipi di armatura (leggera, media e pesante) ma attenzione: alcune di queste presentano dei bonus ulteriori molto importanti. Alcune armature permettono di lanciare gli oggetti più lontano, cosa utilissima quando c'è da scegliere dove mandare un bombardamento, altre eviteranno le emorragie e altre ancora avranno effetti passivi meno netti ma comunque utili per costruirsi la build preferita. Mentre costruite il vostro nuovo total look, prendete sempre in considerazione i bonus di ciascuna armatura!

Quale difficoltà scegliere? Non siate timidi, alzate quella difficoltà! Helldivers 2 propone nove diverse difficoltà. La prima, denominata facilissima, può servire soltanto per prendere dimestichezza con i comandi se il tutorial non fosse stato sufficiente, facile invece è la difficoltà che riteniamo migliore per iniziare davvero a prendere dimestichezza con i diversi sistemi di gioco. Quando sperimenterete con le difficoltà più alte ricordatevi che, a differenza degli insetti, gli automaton tendono ad essere leggermente più difficili da sconfiggere.

Buttati a terra! Se siete alle strette, gettatevi a terra e ricordatevi che in Helldivers 2, a volte, è meglio procedere accucciati e in silenzio invece che ad armi spiegate Una cosa importantissima da fare quando inizierete la vostra carriera da Helldiver è capire quali altezze il vostro soldato potrà scalare, in modo da non bloccarvi mentre siete in fuga dai nemici o, ancora peggio, da una hellbomb pronta ad esplodere. Fatto questo, il passaggio successivo è ficcarvi bene in testa che, se siete in dubbio sul da farsi e circondati dai nemici, l'unica cosa da fare è tuffarvi in qualche direzione, anche in un dirupo se questo può salvarvi dalle fauci e i mitra degli avversari. Il tuffo è provvidenziale, inoltre ricordatevi che potrete sparare in qualsiasi direzione sia mentre vi lanciate che una volta atterrati, e senza bisogno di alzarvi. Inoltre, procedendo carponi o strisciando, farete molto meno rumore e potrete aggirare interi gruppi di nemici.

Quale Stratagemma? Helldivers 2: scelta la missione, selezionate con cura gli stratagemmi da portarvi dietro Sappiamo bene quanto sia difficile sperimentare con gli stratagemmi: per andare sul sicuro ci si porta dietro sempre gli stessi, col rischio di credere di non averne bisogno di altri. Niente di più sbagliato! Sbloccando nuovi stratagemmi magari non sostituirete da subito il vostro equipaggiamento preferito, ma avrete comunque accesso a una più vasta scelta strategica. Pian piano, quando avrete un buon numero di Stratagemmi e di esperienza alle spalle, inizierete a personalizzare il vostro zaino a seconda della missione in corso.

Respawn che uccide Anche risorgere può essere utile alla causa, basta mirare i nemici più grossi per atterrarci sopra! Gli helldivers vengono lanciati in missione attraverso questi pod che ricordano da molto vicino dei proiettili che finiscono poi conficcati a terra. La cosa bella è che durante la discesa, per un breve periodo, è possibile modificare la direzione del pod per scegliere un luogo di atterraggio più vantaggioso, oppure per cercare di centrare i nemici più grossi in circolazione provocandogli ingenti danni. Se in un gruppo un helldivers muore, è possibile utilizzare il suo respawn proprio come fosse un'arma... ma prima assicuratevi che lui sia d'accordo.

Abbracciamoci! Helldivers 2: un abbraccio fa sempre bene In Helldivers quasi tutte le emoticon possono essere utilizzate in due: allargare le braccia per esempio permetterà agli altri giocatori di interagire con un abbraccio, il pugno chiuso si evolverà in un'amichevole stretta di mano. Come fare? Se un compagno attiva una emoticon, avvicinate a lui e vedrete comparire il pulsante per l'interazione sociale di gruppo. Abbracciarsi ad ogni atomica, è oramai prassi nel nostro plotone.