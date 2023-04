Guardians of the Galaxy Vol. 3, un teaser trailer con Chris Pratt e Zoe Saldana

Guardians of the Galaxy Vol. 3 farà a breve il proprio debutto nelle sale cinematografiche e, come da tradizione, Marvel sta supportando l'uscita del film con una gran quantità di materiali, come questo nuovo teaser trailer.

Nel video assistiamo a una divertente scenetta con l'Alto Evoluzionario che viene insultato dallo Star-Lord di Chris Pratt, mentre la Gamora di Zoe Saldana non sembra entusiasta di questo approccio, specie considerando i poteri a disposizione del villain di turno.

A poche ore dall'annuncio della colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol. 3 è dunque di nuovo il momento di divertirsi con i siparietti ormai tipici della saga, e la sequenza di epiteti pronunciati da Star-Lord ("fo**iti, faccia allungata, RoboCop dei poveri coi capezzoli viola"...) è notevole.

Come sappiamo, Guardiani della Galassia Vol. 3 avrà una durata notevole ma James Gunn non sprecherà un secondo delle due ore e mezza del film al fine di donare a ogni personaggio principale il giusto spazio in quella che sarà la conclusione di una trilogia allargata.