Guilty Gear -Strive-, data di inizio della open beta su PS4 e PS5, come iscriversi

Bandai Namco ha ufficializzato la data di inizio della open beta di Guilty Gear -Strive-. Sarà possibile testare la componente online di questo atteso picchiaduro su PS4 e PS5 dal 19 febbraio alle 04:00 al 21 febbraio alle 15:00.

A questo indirizzo potete iscirvervi alla Open Beta di Guilty Gear -Strive- su PS4 e PS5. Bandai Namco metterà a disposizione un numero limitato di codici.

L'Open Beta permetterà ai giocatori di mettere le mani su 13 dei personaggi del gioco per iniziare a scoprire, provare e combattere contro altri lottatori controllati dalla AI o tentare la sorte online contro altri fan. Non solo, l'evento supporterà il cross-play tra PlayStation 4 e PlayStation 5.

Guilty Gear -Strive- sarà disponibile dal 9 aprile 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. I giocatori che comprano la versione per PlayStation 4 potranno ricevere gratuitamente la versione per PlayStation 5.