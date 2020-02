Gwent: The Witcher Card Game arriva su Android a marzo: trailer e pre-registrazione

Gwent: The Witcher Card Game arriva finalmente anche su Android il 24 marzo 2020. Per festeggiare l'avvenimento, CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo trailer e messo online il sito per la pre-registrazione.



La versione Android di Gwent: The Witcher Card Game verrà pubblicata il 24 marzo 2020. Il gioco sarà disponibile gratuitamente su Google Play.



Per prepararvi all'uscita potrete innanzitutto leggervi la recensione di Gwent: The Witcher Card Game. Per chi non lo sapesse Gwent è un gioco di carte nato all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt. Solo che l'idea è piaciuta così tanto da spingere CD Projekt RED a crearne una versione stand-alone per PC e dispositivi mobile. Quella console, infatti, non è più supportata.



Come secondo passo potrete cominciare a pre-registravi sin da ora a questo indirizzo. Oltre ad avvisare quando Gwent sarà disponibile su Google Play, pre-registrarsi permette di ottenere l'avatar Golem Imperiale. L'oggetto verrà aggiunto alla collezione una volta installato ed aver effettuato l'accesso su Gwent sul proprio dispositivo Android.



I giocatori potranno giocare in cross-play con utenti PC e iOS condividendo i progressi e gli acquisti tramite l'account su GOG.COM. GWENT: The Witcher Card Game, infatti, è già disponibile per il download gratuito su PC e iOS. Potreste quindi decidere di cominciare a giocare su queste piattaforme e poi trasferire il vostro salvataggio su Android, quando il gioco sarà disponibile.