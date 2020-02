Devil May Cry 5, le vendite lo dichiarano il capitolo di maggior successo per la serie Capcom

Anche Devil May Cry 5 raggiunge un risultato storico come il capitolo di maggior successo in assoluto per la serie nei recenti dati di vendita pubblicati da Capcom, che in generale dipingono una situazione veramente molto positiva per il publisher.



Devil May Cry 5 entra dunque di prepotenza nella lista dei titolo "platinum" di Capcom, ovvero i giochi che hanno superato il milione di copie nel catalogo del publisher, avendo totalizzato vendite per 3,1 milioni di copie in tutto il mondo su PC, PS4 e Xbox One.



Il risultato è impressionante, in particolare se confrontato con altri capitoli della serie: Devil May Cry 5 ha infatti raggiunto 3,1 milioni di copie vendute in nove mesi, visto il suo lancio a marzo del 2019 e l'aggiornamento dei dati che risale al 31 dicembre scorso. Per fare un confronto, il capitolo che era precedentemente il più venduto della serie, ovvero Devil May Cry 4, è arrivato a 3 milioni di copie ma in quasi dieci anni, considerando anche le varie riedizioni.



Devil May Cry è dunque il capitolo venduto più velocemente ma anche il più venduto in assoluto per la serie Capcom. Sebbene i numeri possano non sembrare più di tanto impressionanti, bisogna considerare che si tratta da sempre di un gioco considerato più di nicchia rispetto ad altri: un action game in terza persona piuttosto tecnico e impegnativo come Devil May Cry, storicamente, non si è mai diffuso in maniera proprio capillare, anche per questo i risultati ottenuti dal quinto capitolo risultano davvero notevoli.