The Witcher 3 per Nintendo Switch, la grossa patch attesa è stata cancellata?

Per The Witcher 3 su Nintendo Switch è stata annunciata da diverso tempo una grossa patch, a questo punto particolarmente attesa dai giocatori, che dovrebbe migliorare sensibilmente le performance di gioco, ma ora c'è il rischio che questo aggiornamento vada incontro a un ingente ritardo, se non addirittura alla cancellazione.



Desta sospetto infatti non tanto il fatto che Saber Interactive, dopo aver promesso tale patch, non abbia ancora fatto presente un periodo di uscita e non sia tornata sull'argomento, ma soprattutto il fatto che a quanto pare abbia cancellato tutti i riferimenti a questo grosso aggiornamento di The Witcher 3 per Nintendo Switch dai social media.



Sebbene sia presto per trarre conclusioni, l'atteggiamento è sicuramente sospetto e fa pensare che i problemi tecnici siano stati più grandi del previsto e che la lavorazione si sia arenata o abbia iniziato a richiedere troppo tempo. In ogni caso, si tratta solo di supposizioni al momento e restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Saber o CD Pojekt RED.



D'altra parte, il lavoro svolto dal team è stato veramente encomiabile: in molti giudicavano praticamente impossibile riuscire a trasportare la complessità e l'ampiezza di The Witcher 3 su Nintendo Switch, date le limitazioni tecnologiche, ma Saber Interactive è riuscita nell'intento, proponendo un'esperienza parzialmente ridotta in termini grafici ma con tutti i contenuti e le caratteristiche principali.



Non è chiaro di preciso quali cambiamenti avrebbe apportato la patch in questione ma gli sviluppatori parlavano di miglioramenti in molti ambiti del gioco. È possibile che il lavoro si sia rivelato troppo impegnativo per essere portato a termine, in ogni caso attendiamo eventuali sviluppi.