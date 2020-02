The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è una mod che rinnova il classico di Bethesda

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è una comoda mod da scaricare direttamente dal Nexus che in soli 3,4GB di spazio ha tutto quel che serve per rinnovare il classico gioco di Bethesda, senza però modificarne il feeling.



Diciamoci la verità, The Elder Scrolls IV: Oblivion era un signor gioco, ma attualmente sente il peso degli anni. Per ingannare il passare del tempo, gli utenti PC possono scaricare dal Nexus la nuova fatica di Levi, un talentuoso modder.



A questo indirizzo potrete trovare The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, un comodo pacchetto che in "soli" 3,4 GB contiene tutto o quasi per rendere Oblivion un'esperienza degna del 2020. Levi ha aggiunto un sacco di contenuti legati alla lore di Elder Scrolls, aggiungendo centinaia di ore di gioco, revisionando la grafica e persino alcune meccaniche. Il tutto è condensato in un solo pratico file da installare.



Il suffisso "Remastered" la mod se lo è guadagnato grazie al lavoro fatto sulle texture e sui personaggi. Levi ha upscalato le prime e portato in alta definizione i secondi. In questo modo è riuscito a dare al gioco un aspetto moderno, senza modificarne in nessun modo l'iconico stile.



Come se non bastasse la mod aggiunge persino alcune aree inedite, con tanto di missioni, NPC doppiati e segreti da scovare. Inoltre Levi ha anche aggiustato alcuni elementi del gameplay, come la possibilità di impugnare un'arma per mano, ha reso i cavalli più veloci e il sistema di corsa più funzionale.



Un lavoro davvero encomiabile, capace di svecchiare Oblivion e di renderlo ancora più godibile di quanto sia nonostante gli anni.