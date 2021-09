Hideki Naganuma: "Matteo Salvini è solo un bugiardo" per il compositore di Jet Set Radio

Politica e videogiochi tendono a scontrarsi e a intersecarsi in più occasioni. Oggi è successo di nuovo. Hideki Naganuma, noto soprattutto in quanto compositore di JET SET RADIO, ha espresso senza mezzi termini la propria opinione sul politico italiano Matteo Salvini. Le sue parole, citando direttamente Naganuma, sono state: "Matteo Salvini è solo un bugiardo. Inutile litigare con lui."

Il commento non spunta dal nulla. Come potete vedere qui sotto, a Nagamuna è stato chiesto se fosse in grado di sconfiggere Tony Blair in uno scontro. Al che il compositore ha risposto che Blair è molto più debole di Super Mario. "È inutile combattere con lui". A questo è seguito il commento di @MarkUnreadSFM che ha chiesto a Nagamuna se ritenesse di poter sconfiggere Salvini in uno scontro.

Anche questo tipo di interazione con i fan non è una novità con Naganuma. Il compositore è certamente "sopra le righe", soprattutto su Twitter, e spesso "gioca" a pubblicare commenti assurdi e provocatori contro persone vere e personaggi inventati con il solo scopo di intrattenere i suoi 200mila follower.

Salvini non è fortunatissimo con i social, il politico ha più volte provato con TikTok ma gli utenti gli si rivoltano contro.